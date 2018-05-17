شاهد.. بنات ميمي جمال يخطفن الأنظار في ظهور نادر لهما

شاركت نورا ونجلا، ابنتا الفنان الراحل حسن مصطفى والفنانة المصرية ميمي جمال، في حفل تكريم اسم والدهما، وذلك في ظهور نادر لهما.

نورا ونجلاء، تسلمتا جائزة والدهما وأكدتا على سعادتهما لتقدير البعض لعطاء والدهما الفني رغم رحيله منذ ثلاث سنوات.

واستطاعت التوأم، أن تخطفا الأنظار بجمالهما والشبه الكبير الذي يجمع بينهما وبين والدتهما الفنانة ميمي جمال.

وكانت الفنانة ميمي جمال، قد أعلنت ابتعادها عن الفن وذلك عبر اتصال هاتفي مع الاعلامي محمد الغيطي، وقالت: «إنها لم تعلن اعتزالها ولن تعلنه، ولكنها قررت الابتعاد عن الفن نهائيًّا، بعدما وجدت أنها غير قادرة على العودة للحياة الفنية في غياب زوجها حسن مصطفى»، وكان أخر أعمالها هو فيلم «لف ودوران»، مع الفنان أحمد حلمي.

يذكر أن حسن مصطفى، تزوج ميمي جمال عام 1966 وانجبا ابنتيهما نجلاء ونورا، وقدم العشرات من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات الكوميدية الناجحة، ورحل عام 2015 بعد أزمة صحية مفاجئة.