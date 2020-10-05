شاركت الراقصة جوهرة متابعيها على انستغرام بمقطع فيديو جديد لها من مشاركتها في زفاف رجل الاعمال السوري باسل سماقية وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت جوهرة، في الفيديو، وهي ترقص على انغام الفنان اللبناني راغب علامة وعلقت كاتبة: “لا اتوقف عن الاعجاب براغب علامة، دائما محترف ومتواضع وساحر، شرف كبير لي ان اتشارك المسرح معه للمرة الثانية”.

وكان قد احتفل رجل الأعمال السوري باسل سماقية بحفل زفافه على السيدة زينة المشوط، بحضور مجموعة كبيرة من رجال الأعمال المصريين والعرب، وكذلك الإعلاميين.

وقد وأحيا الحفل كل من الفنان المصري عمرو دياب والفنان اللبناني راغب علامة والفنان المصري محمد رمضان،