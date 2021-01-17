احتفل المطرب والموزع الموسيقي ” نادر حمدي ” مساء أمس بزفافه على المنتجة ” سارة حسني ” في حفل أقيم بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة .

وشهد حفل الزفاف حضور عدد من نجوم الفن جاء من بينهم كريم فهمي وأحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد وأكرم حسني ومحمد حماقي وحاتم فهمي ومحمد نور وكريم محمود عبد العزيز وكارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد .

بالإضافة إلى الشاعر الغنائي تامر حسين والملحن عزيز الشافعي والفنان هاني رمزي ومحمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي ونادر نور وأحمد جمال ومصطفى حجاج والإعلامي ممدوح موسى وغيرهم من النجوم .

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور من حفل الزفاف وعقد القرآن إلى جانب مقاطع فيديو ظهر بها رقص أحمد فهمي وأكرم حسني ومحمد حماقي مع العروسين .