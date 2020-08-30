تتميز الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده، بخفة ظلها وعفويتها التي تظهر دائما في فيديوهاتها وفي تفاعلها مع جهورها على مواقع التواصل الاجتماعي.



فيفي نشرت فيديو طريف، استخدمت فيه (قرداً متحركاً) عبر أحد التطبيقات، وبخفة ظلها المعهودة أخذت تتحدث مع القرد قائلة: (اهرشلي هنا في قملة في شعري).



علقت عبده على الفيديو تستكمل المزاح، وكتبت: (والله العظيم أن صديقي ده طلع من الساحل الشمالي، بحبكم والمثل بيقول القرد في عين أمه غزال، لاف يو).

وقد لاقى الفيديو تفاعلا من محبي فيفي عبده الذين كان منهم بعض المشاهير مثل حسن الرداد الذي علق كاتبا “عس يا فوفا” وبوسي شلبي التي كتبت: “عسل وسكر والله”.