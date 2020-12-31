أثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان الجدل بتعليق جديد على أزمة الفنانة السورية أصالة وطليقها المخرج طارق العريان، حيث وجهت رسالة إلى الأخيرة فتحت عليها باب من الانتقادات والهجوم.

وقالت مي العيدان انه ان كانت اصالة لا تستطع العيش بدون طارق العريان فلتتصل به وتقول “أنا أبيك ونحنا نرجع وانا شارية وكلنا نغلط انا غلطت وانت غلطت وطلعتك قدام الناس انك خاين وفيك 99 عيب فخلص ” وتابعت مي العيدان كلامها عن اصالة قائلة “خليها تنزل من برجها العالي”.

واردفت مي العيدان “هو الحين بعد ما ظهر مع نيكول سعفان حبيبته الجديدة الله يهنيهم ويسعدهم في ناس سبوها وسبوه كله عشان اصالة حطت البوست الصورة مالتهم وقالت هذه اصعب صورة مرقت علي في حياتي يعني اصالة نعم انت صرلك سنة وانت التي سعيتي للطلاق والمحامي تبعك قال انه انت تبين تطلقين يعني الريال ما كان يبي يطلقك فخلاص انت شوفي حياتك وهو يشوف حياته”.

واستغربت مي العيدان الهجوم الذي تعرض له طارق العريان قائلة “هو ما سوى شي غلط اصالة مطلقها خليه يعيش حياته “

ثم تساءلت مي العيدان “واصالة لما تزوجته ما كانت عارفة انه متزوج من اثنتين قبلها ام ابنه وانجي علي وهو لما تزوجها كان يدري في أيمن الذهبي وفي عيال منه فخلاص صار عزوبي من حقه ان يشوف حياته والبنية حلوة”.

وقد اثار كلام مي العيدان ردود فعل متباينة بين المتابعين فمنهم من وافقها حيث كتب احدهم “

“بعد الطلاق ما الها فيه يحب يتزوج .هو انسان حر بحياته،وكلام مي صحيح” غير ان البعض الاخر اعتبر ان كلامها نابع من كرهها للاصالة حيث كتب اخر “شكلك يا مي تكرهي اصالة ،،،،حتي في ضعفها ما رحمتيها. ….بعدين الانسان تجيه حالات ضعف وينفجر ويتكلم كلام ويمون”.