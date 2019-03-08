شاهد.. نور الغندور تشد اللغلوغ بتقنية جديدة!

كشفت الفنانة نور الغندور عن أنها رسمت تاتو جديدًا أشقر لحاجبيها، وذلك بعدما غيرت لون شعرها للبني الفاتح، ولفتت إلى أنه كان من الضروري تفتيح لون الحاجبين كي يتناسق مع شعرها وإطلالاتها الجديدة.

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وأضافت “نور” خلال مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنها أجرت تقنية المايكروبليدنج لحواجبها، وكشفت كيف وضعت مايكاج إطلالاتها الأخيرة التي نالت إعجاب الكثير.

وظهرت نور الغندور فيما بعد، بإحدى عيادات التجميل أثناء خضوعها لشد اللغلوغ باستعمال تقنية جديدة ورشحت لجمهورها ومتابعيها، إجراء تلك التقنية أفضل من الجراحة.