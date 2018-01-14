شاهد.. هكذا اعلنت ايمان الشميطي عن حملها الثاني! فن

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أعلنت الفنانة المغربية إيمان الشميطي نجمة برنامج “عرب غوت تالنت” عن حملها الثاني، من خلال صورة نشرتها على حسابها على انستقرام.

إيمان الشميطي أعلنت عن حملها الثاني من خلال صورة نشرتها على انستقرام، ظهرت ببطن منتفخ وعلقت قائلة: “حياة جديدة وحظ سعيد أكيد”، وعلى الرغم من عدم كتابة خبر حملها بشكل صريح لمتابعيها إلا أن الصورة مع كلماتها ترجمت في الحال على إنه إعلان صريح بحملها في طفلها الثاني.!

يذكر ان ايمان الشميطي كانت قد اثارت الجدل منذ فترة بعد ان قامت بخلع الحجاب وتعليقها بأن الإنسان يحتاج إلى التجديد بين فترة وأخرى.