شبح المرض يُلاحق نجمات لبنان.. عملية مستعجلة لفنانة لبنانية بعد ماغي بو غصن

يبدو أن شبح المرض يُلاحق النجمات اللبنانيات، فبعدما قلق الجمهور بسبب دخول الممثلة ماغي بو غصن إلى المستشفى، تناقل رواد الانترنت صورة للفنانة دارين حدشيتي من غرفة المستشفى بعد خضوعها لعملية مستعجلة

وطمأنت دارين حدشيتي متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستغرام، فنشرت صورة أخرى لها من المستشفى وارفقتها بالتوضيح التالي:

“تعرّضت النجمة اللبنانية دارين حدشيتي لوعكة صحيّة، حيث نُقلت إلى المستشفى وأجريت لها عملية جراحيّة للمرارة تكلّلت بالنجاح”

المصدر: lbcgroup.tv

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