أثارت فتاة مصرية ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينها وبين الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، لتصيب محبيها بالدهشة بسبب التشابه الواضح بملامحها خاصة لون عينيها لتتصدر محركات البحث بغوغل لمعرفة تفاصيل عن هذه الفتاة.

وتداول رواد تويتر معلومات وصورا للفتاة المصرية وهي تقلد زبيدة ثروت في بعض الحركات، وقيل إنها تدعى فاطمة هتلر من محافظة الشرقية شمال مصر تدرس بالصف الثالث بكلية الآداب بجامعة الأزهر وعرف عنها داخل الجامعة بـ”شبيهة زبيدة ثروت”.

ولاقت الصور ردود فعل كبيرة من جمهورها، فقال متابع: “فاطمة هتلر كلية لغة عربية بجامعة الأزهر محافظة الشرقية..اشتهرت بالشبه الشديد بينها و بين الفنانة الراحلة ‎#زبيدة_ثروت بصراحة لهم حق , يخرب بيت الشبه يا شيخة , و كأن ‎زبيدة ثروت بعثت من جديد”.

وقال آخر: “‏شبيهة ‎زبيدة ثروت فى الشرقية: ورثت عيون والدى وأعانى من التنمر..لماا إنتي تعاني من التنمر أنا أعاني من إي لمؤاخذه..حتروحي من ربنا فين يا مفترية”.

شبيهة #زبيدة_ثروت فى الشرقية: ورثت عيون والدى وأعانى من التنمر

لماا إنتي تعاني من التنمر أنا أعاني من إي لمؤاخذه

حتروحي من ربنا فين يامفترية pic.twitter.com/bHXQ7z26Sy— مَوْلاَنَا (@Mohamed20661714) January 15, 2021

وأضاف متابع :”‏‎دي انت بجد ولا زبيدة ثروت؟ انا صغيرة برضه كانو يشبهوني ليها و فعلا كان في شبه بس مش للدرجة دي!! انت نسخة منها ما شاء الله قمرررر. بيتريقو ان مثلا ايه؟ قمر؟”.

وعلق رابع :”‏شبيهة زبيدة ثروت في الشرقية فلنذهب إلى الشرقية ..خايف يطلع فوتوشوب اصل مش معقول الشبه ده”.

وزبيدة ثروت صاحبة لقب “قطة السينما العربية”، وأجمل عيون مصرية، اختارتها مجلة الكواكب عام 1955 للفوز بلقب أجمل فتاة في الشرق، ولفتت زبيدة ثروت أنظار المنتجين والمخرجين، وذلك بعد فوزها بلقب ملكة جمال المراهقات، فشاركت في أول عمل سينمائي من خلال فيلم “دليلة”، أمام النجمة شادية، والعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، بمشهد صغير لا يتعدى الدقيقة وذلك عام 1956.

وتعتبر مسرحية “عائلة سعيدة جدًا” آخر عمل فني شاركت فيه النجمة زبيدة ثروت قبل اعتزالها الفن، فيما رحلت عن عالمنا ليلة الثلاثاء 13 ديسمبر 2016 عن عمر ناهز الـ76 عامًا، بعد معاناة مع المرض، حيث كانت تتلقى العلاج بأحد المستشفيات بالقاهرة.

يُذكر أن زبيدة ثروت تزوجت 4 مرات الأولى عام 1960 من ضابط في البحرية المصرية ويُدعى “إيهاب الغزاوي”، ثم تزوجت من المنتج السوري “صبحي فرحات” وأنجبت منه بناتها الأربع، أما زيجتها الثالثة فكانت من “محمد إسماعيل”، والزيجة الرابعة كانت من الممثل “عمر ناجي”.