استغلت إيمان بطمة، حسابات شقيقتها الفنانة دنيا بطمة، المتواجدة حالياً في السجن، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج لأغنيتها الجديدة.

أغنية إيمان بطمة الجديدة

تحمل أغنية إيمان بطمة الجديدة اسم “سالو دموعي”، وهي الأغنية الثانية في مشوارها الفني، الذي قررت إيمان مؤخراً مواصلتها، لتسير بهذا على خطى والدها الفنان حميد بطمة وشقيقتها دنيا. كانت إيمان قد طرحت أغنيتها الأولى قبل عامين.

إيمان بطمة تستعين بحسابات شقيقتها المسجونة

للترويج لأغنيتها الجديدة استعانت إيمان بطمة، بصفحات شقيقتها دنيا، المتواجدة حاليًا بالسجن. أغنية “سالو دموعي” هي أغنية درامية باللهجة المغربية، وتأتي من كلمات محمد أمير وألحان صلاح مجاهد. وتدور أحداث الفيديو المُصوّر للأغنية في قالب تراجيدي حول الغدر والهجر والخيانة. بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقد استغلال إيمان بطمة لصفحة شقيقتها، وأكدوا على أنها تحاول استغلال غياب شقيقتها لتحل مكانها.

وانقسمت التعليقات بين من أعجب بصوت ايمان وطموحها بأن تصبح مغنية وبين من اعتبر أنها تقوم باستغلال غياب شقيقتها لتحل مكانها خلال فترة تواجدها في السجن، وهذا ما أحدث ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، معتبرين بأنه لا يمكنها أن تحل مكانها.

إيمان بطمة

يذكر أن أول عمل فني لإيمان كان أغنية بعنوان “بيزار” وطرحتها قبل عامين، وحققت أكثر من نصف مليون مشاهدة على اليوتيوب. أما الأغنية الجديدة فهي من كلمات محمد أمير وألحان صلاح مجاهد، أما الكليب فتم تصويره تحت إدارة المخرج زهير غماري.

توقيف دنيا بطمة بالدار البيضاء من قبل الشرطة القضائية

وكان مصدر قضائي قد أفاد لجريدة “هسبريس” أنه تم توقيف دنيا بطمة في أحد أحياء مدينة الدار البيضاء، وذلك في تطورات جديدة على قضية دنيا بطمة بما يتعلق بحساب حمزة مون بيبي.

وبين المصدر أن الشرطة القضائية بمراكش انتقلت إلى مدينة الدار البيضاء لتوقيف دنيا من أجل تنفيذ العقوبة الحبسية النافذة الصادرة في حقها.

يذكر أن المحكمة الابتدائية بمراكش أصدرت عام 2020 حكمًا بالسجن النافذ 8 أشهر في حق دنيا بطمة، قبل أن تصدر المحكمة الاستئنافية حكمها بإضافة 4 أشهر نافذة ليصبح المجموع سنة كاملة.

ورفضت غرفة الجنايات بمحكمة النقض بالرباط، طلب النقض الذي قدمه فريق دفاع دنيا بطمة للطعن في حكم السجن سنة نافذة وغرامة في قضيتها المتعلقة بقضية “حمزة مون بيبي” التي هزت الرأي العام المغربي أواخر سنة 2019.

قضية “حمزة مون بيبي”

قضية حساب “حمزة مون بيبي” مستمرة منذ فترة في المحاكم المغربية، بعدما ثبت ابتزازه لعدد من النجوم.

واستهدف الحساب الفاضح ضحايا كثر من الأفراد والعامة إذ هاجم عدد من المشاهير المغاربة منهم رجاء وعمر بلمير، أحمد شوقي، نورا فتحي، ابتسام تسكت، طاهرة، سعيدة شرف، الطبيب المثير للجدل دوك صمد ولاننسى كذلك استهدافه لرجال قضاء وأصحاب الملاهي ورجال أعمال لهدف ابتزازهم. ليس هذا فقط بل قام بابتزاز رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان محمد مديمي، والذي قال أن أحد المسثتمرين في المدينة مات بسكتة قلبية نتيجة للابتزاز الذي تعرض له من طرف “حمزة مون بيبي”.

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