شمس الكويتية عنيدة وجريئة.. وصورتها الاخيرة تؤكد ذلك

نشرت المطربة شمس الكويتية صورة جديدة لها في روب الاستحمام مجدداً، في إشارة واضحة الى انها لا تهتم لتعليقات الناس، ولا يهمها ما يقال عنها.

وبدت شمس بروب الاستحمام اثناء جلوسها امام المرآة لوضع اللمسات الأخيرة من مكياجها الصيفي الناعم، ولفتت الانظار برفعها لشعرها بالبوكليت الممسكة ببعض خصلات شعرها، وتركت الباقي منه منسدلا على كتفيها.

ونجحت شمس في تخدي منتقدي صورها السابقة والتي ظهرت فيها بروب الاستحمام والفوطة على رأسها، مؤكدة انها تتمتع بشخصية عنيدة وقوية تمكنها من مواجهة كل الانتقادات والتعليقات القاسية التي تصلها.