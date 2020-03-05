طليقة خالد عليش تهاجمه في رسالة قوية : ” هو اللي خاني وضربني .. متعرفوش أنا ببيع إيه عشان بنتي “

نشرت الفنانة ” ميما الشامي ” عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا هاجمت من خلاله طليقها المذيع ” خالد عليش ” كاشفة عن الخلافات القائمة بينهما منذ زواجهما وبعد الانفصال وما عانته بسببه .

فكتبت : ” هو 4000 جنيه في الشهر يكفي بنت في مدرسة إنترناشونال وباباها بيقبض 75000 في الشهر ده غير الإعلانات والايفنتات وإعلانات السوشيل ميديا .. وطبعا أنا اللي كنت بتفق عالفلوس دي فعارفة من سنة هو كان بياخد كم يا إما يرفع قضية آداب على أمها .. والله في سهرة من السهرات اللي بينزلها وبيدفع فيها دة يكفي بنته ” .

وتابعت : ” لأن هو اللي خاني وضربني وكنت أنا اللي بعتذر عشان أنا اللي قصرت وهو محترم ومؤدب مع كل الناس إلا أنا فأنا اللي مش كويسة ( طبعا هو كان بيقنعني بالكلام ده هو وأهله فأنا كنت بصدق ) لأنه حولني لشخص عديم الثقة في نفسه فكنت بحس إني أنا استاهل اتضرب واتهان واتخان وأنا اللي مقصرة ” .

وأضافت : ” واخد فلوسي الراجل مش معترض على فلوسي ومعترف بيها بس مش هيدهالي غير لما أوافق على كل شروطه يا إما ألجأي للقضاء ” .

ثم قامت ميما الشامي بكتابة تعديل على منشورها كشفت فيه عن ظروف إبنتها ومرض والدتها فقالت : ” والنبي الناس اللي بتكلمني عشان أشيل البوست أنتم متعرفوش أنا مستحملة إيه أنا وبنتي ومتعرفوش أنا عملت مع الراجل ده ايه ومتعرفوش أنا ساكتة بقالي قد ايه ومتعرفوش أنا ببيع ايه عشان بنتي لأن آخر 8000 جنيه كانوا معايا هو أخدهم ومتعرفوش أنا اتهنت إزاي منه ومن أهله ومن صحباته البنات ” .

واستكملت : ” البوست ده آخر حل عندي لأن مكنتش عايزة أعمل كده مش عشاني ولا عشانه إحنا بينا ربنا وهيحكم بينا بس بنتي مكنتش تستاهل كدة فسامحيني يا ميما بس غصب عني .. وميما الحمد لله فهمت كل حاجة بدري لأنها شافت آخر موقف قدام عنيها ” .

وفي تعديل آخر كتبت : ” أنا معايا صور لكل حاجة قلتها في البوست ده بس مش هعمل كده عشان أنا اتربيت إن مفضحش حد كان فيه بيني وبينه عيش وملح .. أنا كتبت الكلام ده لأن مش قدامي حل حل وزهقت من كتر التمثيل إني أنا اللي قوية وتمام وهو محترم .. ربنا يباركله في كل فلوس وأملاكه اللي كان بيشتريها وأنا كنت بتكدر في الفلوس علشانه هو بس أنا مش عايزة غير حق بنتي الصغيرة ومش هتنازل عنه ” .

وتابعت : ” أنا فضلت محافظة على كل اللي بينا وساكتة بس هو مفيش فايدة جبروت وغرور وافترا وأول ما أخد فلوس الإعلانات بدل ما يرجعلي فلوسي اللي مكنش ليها علاقة بالانفصال .. راح جهز شقة كنا شارينها مع بعض وقعد فيها واشترى شاليه في الساحل ب 2 مليون طيب وفلوسي ” .

واختتمت حديثها : ” أنا كنت مدياله 230 ألف من غير أي ضمانات لما راح اشتري العربية المرسيدس وفي المقابل خدت عربيته القديمة اللي لسه بإسمه وماشية بيها برخص منتهية .. اللي نزلت الصبح من بيتي أنا وبنتي ملقناش العربية وأخدها وقال أنا ليا فلوس فيها عايز حاجة تضمن حقي ورجعها لما بنته كانت في المستشفى تكرم منه كده مش حق بيتصدق عليا بفلوسي .. هو دلوقتي عايزني اديله 70 ألف وكان في الأول عايز 100 ألف عشان يسيبلي العربية طيب أنا مش عايزة العربية أنا عايزة فلوسي لا مش معايا كاش ” .