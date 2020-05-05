نشر العميد “علي جابر” تغريدة مثيره للجدل عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، يهاجم فيها رجال الدين والمؤسسات الدينية حيث وصفهم بحماة الفساد وبالشركات التجارية .

فكتب علي جابر في تلك التغريده: “بئس رجال الدين حُماة الفساد، بئس المؤسسات الدينية التي تركت الله و تعاليمه واصبحت شركات تجارية. بئس هولاء الدجالين المكرسين منابرهم لكذب اسبوعي مسموم. بئس هذه المنظومة الفاسدة المتناغمة: رجال الدين وسياسة واقتصاد واعلام طائفي

بئس رجال الدين حُماة الفساد، بئس المؤسسات الدينية التي تركت الله و تعاليمه واصبحت شركات تجارية. بئس هولاء الدجالين المكرسين منابرهم لكذب اسبوعي مسموم. بئس هذه المنظومة الفاسدة المتناغمة: رجال الدين وسياسة واقتصاد واعلام طائفي. #لبنان_ينتفض #لكم_بالمرصاد — Ali Jaber (@alimouinjaber) May 4, 2020

والجدير بالذكر ان علي جابر قد عبّر عن استياءه مؤخرا من وصف مدينة طرابلس اللبنانية بـ “المدينة الأفقر في لبنان”، في حين ان اغنى اغنياء لبنان هم من مدينة طرابلس.

أما عن حياة علي جابر المهنيه، فيُذكر أنه قد حصل في عام 1984 على البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت، كما حصل على الماجستير في الاتصالات العامة من جامعة سيراكيوز في الولايات المتحدة الأمريكية، ودكتوراه من جامعة كامبريدج في بريطانيا، وحالياً يعمل مديرًا عامًا لمجموعة قنوات الـ MBC الفضائية .