نشر الفنان ” محمد علاء ” منشورا عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” علق من خلاله على نهاية حكاية ” ضي القمر ” من مسلسل ” إلا أنا ” والتي تم عرض الحلقة الأخيرة منها يوم أمس الأربعاء على قناة ” dmc ” .

وتضمن المنشور صورة لمحمد علاء من كواليس العمل برفقة الفنانة السورية ” كندة علوش ” التي شاركته في بطولة الحكاية .

وكتب في تعليقه عليها : ” خلصت حكاية ضي القمر وفضل معايا إحساس صعب على كل زوجين .. يارب ما تحرمهم من نعمة الإنجاب ” .

يذكر أن حكاية ” ضي القمر ” بطولة كندة علوش ومحمد علاء ومحمد شاهين ونهى عابدين وأحلام الجريتلي ومن إخراج أحمد حسن .

ومسلسل ” إلا أنا ” هو عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب ” يسرى الفخرانى ” .. وتدورأحداثه في 60 حلقة عن مجموعة من القصص المستقلة كل قصة منها تدور فى 10 حلقات .