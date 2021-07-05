أعلن ” حسام لطفي ” محامي الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” في تصريحات صحفية له عن عدم قيام موكلته برفع دعوى قضائية ضد الإعلامية اللبنانية ” نضال الأحمدية ” حتى الآن .

وذلك على الرغم من توعد زوج شيرين عبد الوهاب الفنان ” حسام حبيب ” بمقاضاة نضال الأحمدية بعد أزمة التسجيل الذي تم تسريبه لوالده ” حسين حبيب ” متهما إياها بالإتجار بالبشر بعد تسجيل أحد الفتيات لحديثها مع والده .

حيث قامت تلك الفتاة أيضا بالتواصل مع حسام حبيب وحاولت ابتزازه والاتفاق معه على أنه في حال أن قام بدفع مبلغ 2 مليون جنيه لها لن تقوم بنشر التسجيل .

وأشار المحامي حسام لطفي إلى أنه خلال وبعد هذه الأزمة لم تتصل به شيرين عبد الوهاب ولم تطلب منه أي تحرك قضائي سواء ضد نضال الأحمدية أو والد زوجها .