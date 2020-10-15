أثار النجم الفلسطيني محمد عساف حماسة جمهوره بعد أن قام بنشر مقطع فيديو قصير يجمعه بالفنانة حلا الترك، عبر خاصية “الستوري” في حسابه على إنستغرام، فيما ترك عليها تعليقا قال فيه: “قريبا”، وذلك بالتزامن مع قيام حلا أيضا بنشر صورةٍ تجمعهما عبر حسابها على إنستغرام، علقت عليها أيضا بكلمة “قريبا”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو والصورة، متسائلين حول ماهية العمل الذي سيجمع النجمين، وطبيعة الأغنية التي سيقومان بتسجيلها سويا، فيما علق آخرون أنَّ الأغنية ستكون رائعة مهما كانت طبيعتها، إذ يكفي أن تجمع بين عساف والترك.

وعلى الرغم من أمنيات التوفيق للطرفين، إلا أن التعليقات لم تخلُ من بعض المنتقدين لقيام النجم محمد عساف بالغناء إلى جانب حلا الترك، مستغربين من هذا التعاون غير المنسجم على حد تعبيرهم.













