عبرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عن مخاوفها من لقاح فيروس كورونا المرتقب ان يصبح متوفر قريبا من اكثر من مصدر وذلك عبر تدوينة عبر حسابها على انستغرام.

فقد كتبت نيكول سابا: “‏برأيي عم بحطّوك قدام خيارين اضرب من بعض: ‏١- يا بتاخد اللقاح وبتموت (اذا متل ما يقال المخطّط بدو يخفّف عدد البشرية) ‏٢- يا بكون مخطّط حتى تخاف من اللقاح وما تاخده وتموت من كورونا وتداعياته..” ثم سألت متابعيها عن رأيهم قائلة “‏انتو شو بتختاروا؟؟ ”.

بدوره علق الفنان يوسف الخال، زوج الفنانة نيكول سابا، على تدوينتها قائلا: “سألوهم: -تلقحتوتو أو بتموتوتو؟ جاوبوهم: -تموتوتو.. أَمَروهم: -فإذاً رح لقحتوتو حتى تموتوتو”.

بدورهم عبر عدد من متابعي نيكول سابا عن مخاوفهم من اللقاح حيث كتبت احداهن قائلة: “انا عن نفسي مش حابه اخده معرفش يكون أعراضه الجانبيه بعد كام سنه تكون ايه” فيما قالت اخرى “نسبة الوفاة من كورونا 0.03% نسبة الوفاة المحتملة من اللقاح 10 ل 15% خلال السنة الأولى.. بختار كونونا”.

فيما انتقد اخرين تدوينة نيكول سابا حيث كتبت احداهن: “والله ما ليها لازمة الكلام دا احنا بنتعلق في اي حاجه تحسسنا ان في امل انتي مش متخيله اللي انتي كتباه دا رجعني قد ايه لوراه وضلم الحياة في عيني تاني قولي يارب وسيبك من نظرية المؤامرة مفيش حاجه ممكن تحصلك غير اللي ربنا كتبهالك !!!!”.