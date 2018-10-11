مداعبة أحمد بدير لـ شابة مغربية يثير غضب الجمهور ويعرّضه للإنتقادات .. شاهدوا كيف إعتذر!

خلال تكريمه ضمن الدورة الخامسة من المهرجان الدولي للسينما والبحر الأحمر في المغرب موقف طريف من الممثل المصري ​أحمد بدير​ يعرّضه للكثير من الإنتقادات وهجوم حاد.

وفي التفاصيل أنه وبعد صعوده على المسرح تحدث بدير للجمهور وكان يحكي موقفا حدث معه، وجاءت له فتاة من منظمي الحفل لتعطيه كوبا من الماء ليشرب، مازح بدير الفتاة وعندما أخذ كوب الماء ابتعد عنها قليلا وسألها قائلا: “حطيتي لي إيه في المايه، إنتو معروفين في المغرب… دا معنى كده إني أنا هبقى أجري وراكي”.



هذا الأمر أثار غضب الجمهور المغربي حيث تناقل المتابعون الفيديو وشُنّ هجوما عنيفا ضده، إذ قالوا إنه يتهم الفتيات المغربيات بالسحر، وعبروا عن استيائهم أن يحدث هذا على بلدهم بعد تكريمه.

وسريعًا، نظّمت إدارة المهرجان مؤتمرًا صحفيًا أوضح من خلاله بدير أنه كان يمزح مع المضيفة، نظرًا لأنها جميلة، ومن خلال مزحته أحب توضيح جمال فتيات المغرب الشقيق.