مروان خوري ضحيّة شائعة مُغرضة وهو ينفيها على طريقته!

تعرّض الفنان اللبناني الشامل مروان خوري لشائعة مُغرضة في حقّه حيث إنتشرت أخبار صحفية تُفيد بأنّ خوري قد تعرّض لحادث سير مروّع دخل على إثره إلى المستشفى

بدوره نفى الفنان مروان خوري كل ما أُشيع مؤكّداً على أنّه بصحة جيدة إذ كتب تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر جاء فيها ما يلي:”أُريد أن أُطمئِن محبّيني أنّني بألف خير والحمد لله وأنّ الذي ورد مجرد إشاعة بشعة !!” هنا لا بد من التساؤل حول السبب الذي دفع بالبعض نشر مثل تلك الشائعة المؤذية وعن هوية الشخص المستفيد منها!

اريد ان اطمئن محبيني انني بألف خير والحمد لله وان الذي ورد مجرد إشاعة بشعة !! — Marwan Khoury (@iMarwanKhoury) July 9, 2018

المصدر: aghaniaghani.com

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