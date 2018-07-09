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من حزن إلى حزن أكبر.. سلاف فواخرجي تفجع في والدتها

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رحلت عن عالمنا الأديبة ابتسام أديب، والدة النجمة سلاف فواخرجي بعد صراع مع المرض استمر عدة أشهر، حيث كانت تتلقى العلاج بأحد المستشفيات بمدينة دمشق، وشهدت المرحلة الأخيرة تدهورا ملحوظا في حالتها الصحية
وأعلنت الصفحة الرسمية للفنانة سلاف فواخرجي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” خبر وفاة الأديبة الكبيرة، وقال مسؤولو الصفحة: “بتسليم لقضاء الله وقدره ننعى لكم الوالدة السيدة ابتسام أديب، الرحمة لروحها الطيبّة وألهمنا الله وإياكم الصبر والسلوان، خالص العزاء للسيدة سلاف فواخرجي وعائلتها الكريمة”

خبر مؤلم جدا تلقيته صباح اليوم .. رحيل السيدة الأديبة الصديقة #ابتسام_اديب والدة الأخت النجمة #سلاف_فواخرجي تعازيٍ القلبية وكل تمنياتي لأسرتها بالصبر ولروحها السلام . @sulaffawakherji

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تعازيي الحارة للعزيزة #سلاف_فواخرجي والعزيز #وائل_رمضان بفقدان الام السيدة الأديبة #ابتسام_أديب.. هكذا الحياة والموت شرطها….. #انا_لله_وانا_إليه_راجعون #أمل_عرفة @sulaffawakherji

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المصدر: rotana.net

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Annahar.com : ماجدة الرومي وآخرون يعزّون سلاف فواخرجي: “هكذا الحياة والموت شرطها”

rotana.net : أول تعليق لسلاف فواخرجى بعد وفاة والدتها

 

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