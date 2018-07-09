من حزن إلى حزن أكبر.. سلاف فواخرجي تفجع في والدتها

رحلت عن عالمنا الأديبة ابتسام أديب، والدة النجمة سلاف فواخرجي بعد صراع مع المرض استمر عدة أشهر، حيث كانت تتلقى العلاج بأحد المستشفيات بمدينة دمشق، وشهدت المرحلة الأخيرة تدهورا ملحوظا في حالتها الصحية

وأعلنت الصفحة الرسمية للفنانة سلاف فواخرجي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” خبر وفاة الأديبة الكبيرة، وقال مسؤولو الصفحة: “بتسليم لقضاء الله وقدره ننعى لكم الوالدة السيدة ابتسام أديب، الرحمة لروحها الطيبّة وألهمنا الله وإياكم الصبر والسلوان، خالص العزاء للسيدة سلاف فواخرجي وعائلتها الكريمة”





المصدر: rotana.net

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