من حزن إلى حزن أكبر.. سلاف فواخرجي تفجع في والدتها

رحلت الإبتسامة تاركة خلاصتها وأثرها الباقي مابقينا الكاتبة إبتسام أديب في رحاب الله والدة الغالية سلاف فواخرجي الصبر لنا جميعاً (الفاتحة) @sulaffawakherji @shokran_mortaja_ @shoukranmortaja_fanss

A post shared by Shoukran Official Page🇸🇾🇵🇸 (@shoukranmortaja1212) on Jul 6, 2018 at 3:30am PDT