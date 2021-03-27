كشفت الفنانة ” إيناس عز الدين ” في منشور لها عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” عن خضوع إبنها لعملية في المخ وطالبت من الجمهور الدعاء له .

وتضمن المنشور صورة لإبنها وكتبت إيناس عز الدين في تعليقها عليها : ” يارب ارحمه برحمتك هو فرحتي هو إبني روحي فرحني بشفاء يا الله ولا تحزن قلبي موجوع ” .

وتابعت : ” برجاء الدعاء .. إبني الغالي بعد ساعتين هيعمل عملية في المخ .. يارب ” .

كما نشرت إيناس عز الدين صورة أخرى لها برفقة نجلها وعلقت عليها قائلة : ” يارب والنبي بحق الأيام المفترجة رده لا تحرمني رؤيته .. اللهم اجمعني به عاجلا غير أجلا .. اللهم هون علي إبني أعز ما أملك ورده ليا سالما .. إنت الحياة وأحلي حاجة في حياتي .. يارب خليك جنبي يا عظيم يا مغيث أغثني ” .

وحرصت الفنانة ” داليا مصطفى ” على دعم زميلتها الفنانة إيناس عز الدين وطالبت من متابعيها الدعاء بالشفاء العاجل لنجل الأخيرة .

فقالت : ” ارجوكم ارجوكم ادعوا لحبيبي إبن الزميلة إيناس عز الدين بيعمل عملية في المخ الآن .. الدعاء يرد القدر يارب اشفيه وعافيه يارب ” .