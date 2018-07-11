نجوى فؤاد تفجر مفاجأة محزنة عن وضع هياتم الصحي… هذا ما كشفته

كشفت الفنانة المصرية نجوى فؤاد حقيقة غير سارة عن وضع الفنانة هياتم الصحي. ونقل عنها موقع “مصراوي” المصري قولها إنها قامت بزيارة الأخيرة في غرفة الإنعاش في مستشفى مصر الدولية.

وأفاد بأنها كشفت في تصريح خاص حالة هياتم الصحية، حيث أشارت إلى أنها بحالة صحية سيئة، ووصفتها بالـ”ميؤوس منها”. كما لفتت إلى أنها لا تتفاعل مع ما يجري حولها.

وطالبت المتابعين بالدعاء لها. إلا أنها رفضت تقديم المزيد من التفاصيل وأضافت: “دي حاجات خاصة، والمهم إن ربنا يشفيها هي وكل مريض”.

المصدر: lahamag.com

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