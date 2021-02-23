أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لإعلامي مصري شهير، حيث كان طفلاً يبلغ من العمر 10 سنوات علي الأقل، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءته ووسامته.

إنه الإعلامي المصري “عمرو أديب” الذي أستطاع أن يحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولته، كما تناقلها عدد كبير من محبيه ومتابعيه. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا.

صورة نادرة من طفولة الإعلامي المصري ” عمرو أديب “.

في سياقٍ آخر، كشف الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، تطورات الحالة الصحية لشقيقه الإعلامي عمرو أديب، وقال «أديب»، في لقائه عبر سكايب مع برنامج «مساء دي إم سي» على فضائية «دي إم سي» الاثنين: «عشنا لحظات صعبة خاصة بسبب البعد الجغرافي بيني وبين مصر بحكم تواجدي في دبي».

وأضاف: «تشوفي السيارة كأنه ضربها صاروخ أرض أرض يستحيل حد يطلع منها سليم، ولكن السبب في خروجه سالمًا أنه كان يضع حزام الأمان الذي حماه من كارثة محققة، خاصة أن الاصطدام كان مع سيارة تحمل أنابيب بوتاجاز».

وتابع: «كان فيه أربع شباب ساعدوه وقاموا بنقله إلى المستشفى، للتأكد من أنه لا يوجد نزيف داخلي والحمد لله بخير، ويعاني من بعض الكدمات نتيجة فتح الإير باك، وهو يستحق الراحة ومن المتوقع أن يعود إلى جمهوره آخر الأسبوع، ونشكر كل الناس اللي اهتمت بالاطمئنان عنه».