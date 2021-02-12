أثارت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها الأخيرة، التي ارتدت من ضمنها حذاءً يصل سعره لنحو 1600 دولار أميركي، وفق مواقع أزياء مختصة.

وارتدت “الديفا” كما يطلق عليها جمهورها، بالإضافة إلى الحذاء عالي الساق، تيشرت باللون الأوف وايت مع بنطلون جينيز فاتح وجاكيت طويل باللون الأسود.

واعتمدت المغنية والممثلة اللبنانية مكياجاً قوياً، إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأخضر ونظارة شمسية باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلاً على الجانبين.

ويعود الحذاء الذي ارتدته هيفا لشركة عالمية من توقيع “Amina Muaddi” ويتميز بكعبه الشفاف الغريب.

وأثارت الصورة المنشورة تفاعلاً واسعاً وإعجاب رواد منصات التواصل الاجتماعي ومحبي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على ذوقها الفريد من نوعه، لا سيما وأن العديد من صفحات تتبع المشاهير أعادت تداولها.

وقامت إحدى المعجبات بتوجيه سؤال بشأن سعر الحذاء الجديد الذي ترتديه وهبي، وجاء الرد فورا وتبين أن سعره يصل إلى 1589 دولاراً أميركياً، ويتوافر بعدة ألوان، الأسود والبترولي والبني المائل إلى البرتقالي.

وكانت هيفاء وهبي التي اعتادت على مشاركة جمهورها عبر السوشال ميديا، أحدث إطلالتها، تركت تعليقاً على الصورة “من عوارض فيروس كورونا فقدان حاسة “الذوق”. بالعودة للوراء الى شخص عرفته، اعتقد أنني كنت مصابة بالعوارض لسنوات”.

وأجمع متابعو النجمة على الإنستغرام على رقي ذوق الفنانة اللبنانية، وجمالها الأخاذ، ومن أبرز “التعليقات ايقونه الحلاوة، للفخامة عنوان واحد هو هيفاء وهبي، الله على الجمال بحبك اوي.بليز بتعطينا وصفة الجمال”.

وكانت هيفاء وهبي، انفعلت مؤخراً على متابعة أساءت لها في تعليق على إحدى صورها، وجاء تعليق المتابعة: “غيروا العنوان من الأولى ….. يا ريت راحت بانفجار بيروت ونخلص منها ملكة الفحشاء والمنكر شيطانية في صفة إنسان”.

وقررت هيفاء وهبي الرد، عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، أن تعيد نشر التعليق مرة أخرى، وقالت إن “التعليقات المبرمجة والوحشية تحت صورنا وفيديوهاتنا وخصوصا اللي بالعربي إذا دلت على شيء فهو إنو أصحابها ثقتهم بنفسهم صفر”.

وأضافت هيفاء وهبي: “لازم كل دولة تمنع أي ابن حرام أنو يفتح صفحة لمجرد شتم الناس بوحشية، ولازم يتنفذ بحقهم أحكام قانونية لأن ما يحصل جرائم إنسانية يجب أن يعاقب عليها القانون”.

وتابعت: “وللاسف أغلبها تعليقات من بنات خليني أنصحك يا حاقدة، الرجل عمره ما حيهتم بوحدة لما يعرف أنها طول اليوم بتشتم غيرها بسبب الغيرة لأنه بكل بساطة نصف جمال البنت هو ثقتها بنفسها والنص التاني احترامها لذاتها وللغير، والأنثى الحقيقية هي من تدعم المرأة وليس العكس”.