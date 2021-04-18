تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام شابا مصريا بالنوم بين قضيبي سكة حديدية أثناء مرور قطار مسرع .

وظهر في الفيديو مرور القطار بسرعة كبيرة بينما كان هذا الشاب ممددا أسفله بين طرفي سكة الحديد في وضعية خطيرة .

وبعد مرور القطار هنأه أصدقائه الذين قاموا بالتقاط الفيديو وكانوا متواجدين في المكان على قيامه بهذا التحدي الخطير الذي كاد أن يعرض حياته للموت .

فيما علق ” كامل الوزير ” وزير النقل المصري غاضبا على ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” أحمد موسى ” في برنامجه ” على مسئوليتي ” وأكد على أن السلطات تلاحق هذا الشاب حاليا فقال : ” هنجيبه مش هنسيبه ” .