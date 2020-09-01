رحبت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج عدد من الدول العربية، الاثنين، باتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، مؤكدة أنها ترسي الاستقرار المستدام.

وفي بيان رسمي، قالت الدول الثلاث: “تضع اتفاقية السلام الأساس لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في دارفور وغيرها من المناطق المتضررة من الصراع، وهو أمر بالغ الأهمية للانتقال الديمقراطي في السودان”.

كما أضافت “نحن ندرك التنازلات التي قدمناها جميعًا لإتمام هذه المفاوضات وندعو جميع الأطراف إلى تنفيذ الاتفاقية بحسن نية وبنفس روح الشراكة والحلول الوسط، وبطريقة تكمل المحادثات الجارية مع المجموعات الأخرى”.

وتابعت “إنها خطوة مهمة في استعادة الأمن والكرامة والتنمية لسكان المناطق المتضررة من النزاع والمهمشة في السودان”، مضيفة “نعتقد أن الاتفاق الرسمي يجب أن يُتبع بجهود السلام والمصالحة المحلية في المناطق المتضررة من الصراع”. كما حثت الترويكا الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال – عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان – عبد الواحد النور على البناء على هذا الإنجاز والدخول في مفاوضات جادة مع حكومة السودان من أجل تحقيق وعد السلام الشامل.

وتابعت “قدمت ثورة ديسمبر 2018 اللاعنفية فرصة لمرة واحدة في كل جيل لتحويل السودان إلى دولة شاملة ومسالمة وعادلة. تبرز الزيادة الأخيرة في أعمال العنف في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وبورتسودان التحديات التي تواجه تحقيق السلام المستدام”.

وطالبت الحكومة السودانية وشركاؤها على إنشاء مفوضية السلام والمجلس التشريعي الانتقالي والبدء في تحقيق الإدارة والعدالة المسؤولة في كل السودان.كما حث البيان، الجبهة الثورية، وجماعات المعارضة الأخرى، والأحزاب السياسية على تنحية الخلافات والطموحات الشخصية، ودعت مجتمعات السودان المتنوعة للتغلب على العداوات القديمة والتوحد لدعم هذه الفرصة الفريدة لتحقيق سلام دائم.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية السعودية، الاثنين، ترحيبها بالتوقيع على بروتوكولات اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية.كما اعتبرت، بحسب ما نقلت وكالة “واس”، أن هذا التطور خطوة مهمة على طريق تحقيق طموحات الشعب السوداني وآماله المشروعة في السلام وتعزيز سيادة بلاده.

إلى ذلك، رحبت الكويت بالاتفاق، وقالت إنها تساند السودان وتدعم جهوده بما يحقق الأمن والسلام.كما رحبت البحرين بالاتفاق، ووصفته بأنه خطوة مهمة في إرساء الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب السوداني، مؤكدة وقوف المنامة إلى جانب السودان ودعم كل ما يعزز أمنه.

بدورها، رحبت وزارة الخارجية المصرية بالتوقيع بالأحرف الأولى على “اتفاق جوبا للسلام”، مجددة تأكيدها على الوقوف بجانب الأشقاء في السودان في مساعيهم الحثيثة من أجل إحلال السلام في ربوع البلاد، بما يعود بالاستقرار والمنفعة والرخاء على الشعب السوداني الشقيق.وأعربت عن استعدادها مواصلة دعمها لكافة الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في السودان، بالتنسيق مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين.