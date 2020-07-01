صرح الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” في حديث له لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم اليوم الأربعاء عن وضع أنقرة لقواعد للتحكم بمنصات التواصل الإجتماعي أو إغلاقها .

وجاء ذلك بسبب أن عائلته تعرضت للإهانة على الإنترنت على حد قوله .

وأكد أردوغان أن الحزب سيقدم لوائح جديدة لمراقبة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي .. وأن زيادة الأعمال الغير أخلاقية على المنصات في السنوات الأخيرة ترجع إلى عدم وجود قواعد تنظيمية .

فقال : ” هذه المنصات لا تليق بهذه الأمة .. نريد إغلاقها ومراقبتها عن طريق طرح مشروع قانون على البرلمان في أقرب وقت ممكن ” .

وتابع : ” نحن عازمون على القيام بكل ما يلزم حتى يكون لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي تمثيل مالي وقانوني في بلدنا .. سنطبق الحجب والعقوبات القانونية والمالية بعد الانتهاء من اللوائح ” .