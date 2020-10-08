خرج الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” بتصريحات له اليوم الخميس تحدث فيها عن السبب من وراء تواجد تركيا العسكري في قطر .

حيث أكد أردوغان على أن الوجود العسكري لتركيا لا يساهم في الحفاظ على الاستقرار والسلام في قطر فحسب وإنما في منطقة الخليج بأكملها .

وتابع : ” يجب ألا ينزعج أحد من وجود تركيا وجنودها في الخليج باستثناء الأطراف الساعية لنشر الفوضى ” .

وعن سوريا أشار رجب طيب أردوغان إلى أن تركيا ليست باقية في الأراضي السورية إلى الأبد .. مضيفا : ” سننهي وجودنا فيها بمجرد إيجاد حل دائم للأزمة هناك ” .

وأضاف : ” سنواصل التعاون مع الولايات المتحدة في مجالات مكافحة الإرهاب ودعم الديموقراطية وإنهاء حالات عدم الاستقرار ” .

يذكر أن تصريحات الرئيس التركي جاءت بالتزامن مع مصادقة البرلمان التركي على تمديد إرسال القوات العسكرية التركية إلى سوريا والعراق لإجراء عمليات عسكرية لملاحقة الإرهابيين لمدة عام اعتبارا من 30 أكتوبر .