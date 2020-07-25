خرجت ” فرح ديبا بهلوي ” أرملة شاه إيران ” محمد رضا بهلوي ” برسالة تخاطبه فيها بمناسبة الذكرى السنوية على رحيله .

وهاجمت أرملة شاه إيران في رسالتها شديدة اللهجة النظام الإيراني الحالي متهمة إياه بتحويل إيران إلى دولة فقيرة وجائعة .

فكتبت قائلة : ” إن سوء التقدير والجهل بالعمل والإدارة والفساد طيلة الأربعين عاما الماضية حول إيران إلى دولة فقيرة وجائعة ” .

وتابعت : ” إنك لست موجودا معنا اليوم كي ترى أن هذا النظام الذي يدّعي في الظاهر أنه نظام ديني تسببت سياساته في العقوبات والبطالة والفقر والجوع لإيران والإيرانيين ” .

واشارت فرح بهلوي في رسالتها إلى تردي الأوضاع المعيشية للعمال وغيرهم في إيران وانهيار العملة المحلية والتعامل العنيف من قبل قوات النظام بحق المتظاهرين .

وأكدت على أن إعادة إعمار إيران يقع على عاتق الشباب الإيراني فقالت : ” إعادة إعمار الوطن والدولة سيكون على عاتق الشباب الإيراني وسوف ينهض هؤلاء الشباب لإنقاذ بلدهم ” .

يذكر أن شاه إيران آخر أباطرة الحكم الملكي للبلاد محمد رضا بهلوي توفي في عام 1980 عن عمر يناهز ال 60 عاما بالعاصمة المصرية ” القاهرة ” التي كان قد لجأ إليها عقب اندلاع ثورة بقيادة ” آية الله الخميني ” .