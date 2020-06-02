أعلنت السلطات التونسية يوم أمس الإثنين عن قرارها بإعادة فتح حدودها البرية والجوية والبحرية بداية من يوم ال 27 من شهر يونيو الجاري بعد السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد .

وجاء هذا القرار وفقا لوكالة الأنباء التونسية الرسمية بعد مناقشة الوضع الصحي والإقتصادي والإجتماعي في اجتماع الحكومة الدوري برئاسة رئيس الحكومة ” إلياس الفخفاخ ” .

وأشارت الحكومة التونسية إلى السماح للمواطنين بالتنقل بين المدن مرة أخرى اعتبارا من يوم الخميس المقبل .

يذكر أن تونس قد سجلت 1070 حالة إصابة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة .