أعلن ” خوان أورلاندو هيرنانديز ” رئيس هندوراس في كلمة بثها له التليفزيون في وقت متأخر مساء يوم أمس الثلاثاء عن إصابته بفيروس كورونا المستجد .

وذلك بعد إجرائه لعدد من الفحوصات التي أكدت إصابته بالفيروس .. وأشار إلى إنه يتلقى حاليا العلاج وسيقوم بالعمل عن بعد ومن خلال مساعديه .

فقال خوان أورلاندو هيرنانديز : ” باعتباري رئيسا للبلاد ومواطنا مسئولا أود أن أقول إنه خلال عطلة نهاية الأسبوع بدأت أشعر بحالة من عدم الارتياح وجرى تشخيصي اليوم بأنني مصاب بمرض كوفيد 19 ” .

وتابع : ” لقد أوصوا بالراحة لكني سأواصل العمل عن بعد ومن خلال مساعدي ” .

وأضاف رئيس هندوراس بأنه يعاني من أعراض خفيفة ومع بدئه تلقي العلاج أصبح يشعر بتحسن .. ولم يذكر أية تفاصيل حول كيفية إصابته بالفيروس .

يذكر أن زوجة هيرنانديز وإثنين من مساعديه كان قد تم تشخيصهم بفيروس كورونا في وقت سابق ويخضعون جميعا للعلاج .