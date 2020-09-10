اندلع حريق كبير في منطقة السوق الحرة بمرفأ بيروت وفقا لما ذكره مصدر عسكري لبناني اليوم الخميس بمخزن للزيوت وإطارات السيارات .

وانتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو متداولة عن الحريق تظهر بها ألسنة اللهب وهي تتصاعد إثر الحريق ليطلق عمودا ضخما من الدخان الأسود في سماء العاصمة اللبنانية .

ونشر الحساب الرسمي للجيش اللبناني عبر موقع تويتر تغريدة له عن الحادث جاء فيها : ” إندلاع حريق في مستودع للزيوت والإطارات في السوق الحرة في مرفأ بيروت .. وقد بدأت عمليات إطفاء الحريق وستشارك طوافات الجيش في إخماده ” .

فيما لم يتم ذكر أسباب الحريق إلى الآن .