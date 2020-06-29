كشفت مصادر لبنانية اليوم الإثنين عن استقالة ” آلان بيفاني ” المدير العام لوزارة المالية اللبنانية وعضو فريق التفاوض مع صندوق النقد الدولي .

بعد أن بدأت الحكومة اللبنانية التفاوض مع صندوق النقد الدولي في منتصف شهر مايو الماضي للحصول على مساعدات مالية في ظل النقص الحاد في السيولة النقدية والأزمة المالية التي تمر بها البلاد .

ويرجع السبب من وراء تقدم آلان بيفاني باستقالته عن منصبه لإحتجاجه على الطريقة التي يتعامل بها الزعماء السياسيين مع الأزمة الإقتصادية في لبنان .

ومن المقرر أن يعقد بيفاني مؤتمرا صحفيا في نادي الصحافة في تمام الساعة الرابعة عصرا للغعلان عن الاستقالة بشكل رسمي والأسباب التي أدت إليها .

يذكر أن عدد من المواطنين اعتصموا صباح اليوم الإثنين أمام مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة فى بيروت احتجاجا على الغلاء .

كما أغلق المحتجون الطرق فى طرابلس شمالى لبنان احتجاجا على تدهور الوضع الاقتصادى وانهيار سعر صرف الليرة .