أعلن أكاديميون وشخصيات بارزة في الإمارات عن تأسيس أول رابطة إماراتية ضد التطبيع مع إسرائيل بعد أيام من إعلان الإمارات توقيع ” إتفاق سلام ” مع إسرائيل والذي أعلن عنه أيضا الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” .

وحملت الرابطة إسم ” الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع ” .. وحمل البيان التأسيسي لها توقيع كلا من سعيد ناصر سعيد الطنيجي وسعيد خادم بن طوق المري وأحمد محمد الشيبه النعيمي وحميد عبدالله عبدالرحمن النعيمي وحمد محمد ارحمه الشامسي وإبراهيم محمود أحمد آل حرم .

وجاء في البيان التأسيسي للرابطة الذي تم نشره يوم أمس السبت أن الهدف من هذه الرابطة هو التأكيد على رفض الشعب الإماراتي للاتفاقية المبرمة ووقوفها إلى جانب فلسطين وشعبها وإيصال الصوت الشعبي الإمارتي الرافض للتطبيع إلى شعوب المنطقة الخليجية والعربية .

كما أكدت على رفضها التطبيع مع إسرائيل في مختلف المجالات سواء كان على الصعيد الاقتصادي والرياضي والأمني والسياسي والاجتماعي وخطورة ذلك على الدولة والمجتمع الإماراتي .

وأشار البيان إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خيانة للأمة وتنكرا لتاريخها في رفض المشروع الإسرائيلي في المنطقة العربية حيث أضفت الاتفاقية الشرعية لإسرائيل في احتلالها لأرض فلسطين .