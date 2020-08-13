أقر مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس في جلسته الأولى عقب انفجار مرفأ بيروت إعلان حالة الطوارئ في العاصمة اللبنانية .

كما وافق البرلمان اللبناني برئاسة رئيس المجلس ” نبيه بري ” على استقالة 7 من أعضائه على خلفية الانفجار نفسه .

وأقر المجلس أيضا إعفاء ورثة ضحايا انفجار المرفأ من رسوم الانتقال إضافة إلى تمديد إعفاءات أخرى .

وقال ” نبيه بري ” عقب إعلان أسماء النواب التي تمت الموافقة على استقالتهم : ” إن الوطن يحتضر أمامنا ولم يعد لدينا سوى العملية الجراحية من خلال الطائف وهي بالدولة المدنية .. قانون انتخابي دون عائق مذهبي أو طائفي “

وتابع : ” توحيد الضرائب على شكل تصاعدي .. ضمان إجتماعي والإسراع في تأليف حكومة يكون في بيانها الوزاري الإصلاحات ومكافحة الفساد ” .

وأضاف : ” أحد أهم رموز الوحدة الوطنية هو الجيش ويجب أن نضع ثقتنا فيه دائما .. المجلس النيابي هو الشعب ” .

وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة بسبب عودة التوتر في محيط البرلمان وسط بيروت صباح اليوم بين المتظاهرين الذين أرادوا تعطيل الجلسة وقوات الأمن .