خرج النائب اللبناني وعضو ​كتلة الوفاء للمقاومة ” حسن فضل الله ” بتصريحات له في حديث متلفز حول القرار الذي صدر مؤخرا عن المحكمة الدولية في قضية إغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق ” رفيق الحريري ” .

والتي أدانت فيه المحكمة أحد أعضاء حزب الله وهو ” سليم عياش ” بالتورط في إغتيال الحريري .

وقال حسن فضل الله في تعليقه على هذا القرار : ” لم يتغير موقفنا من ​المحكمة الدولية​ لا قبل إصدار الحكم ولا بعده ولا يعنينا ما صدر عنها إطلاقا ولا أي تفاعلات ناجمة عنه ” .

وتابع : ” بمعزل عن كل التفسيرات لقرار المحكمة .. نحن في حزب الله قرارنا ألا نتدخل في تقييم ما صدر عنها وكل جهة تقيم قرارها من زاويتها أما نحن فلا نرى ضرورة لنجري أي تقييم لأنها لا تعنينا ” .