كشفت وسائل إعلام تونسية اليوم الأربعاء عن طلب الرئيس التونسي ” قيس سعيد ” من رئيس حكومته ” إلياس الفخفاخ ” بتقديم استقالته من منصبه .

وذلك على خلفية الجدل الذي أثير حوله عن شبهات تضارب مصالح وفساد وصفقات ذات صلة بشركات يمتلكها أو يمتلك أسهما في رأس مالها .

وطلب الرئيس التونسي من الفخفاخ تقديم استقالته خلال إجتماع حضره رئيس البرلمان ” راشد الغنوشي ” و الأمين العام لاتحاد الشغل ” نور الدين الطبوبي ” ..ومن المتوقع أن يتقدم باستقالته في الاعات القادمة .

يذكر أن حركة النهضة كانت قد أودعت في مكتب الضبط بالبرلمان لائحة لسحب الثقة من رئيس الحكومة التونسية تضمنت 105 توقيعا ينتمون إلى كتلة حركة النهضة وكتلة حزب قلب تونس وكتلة ائتلاف الكرامة .

وتحتاج الحركة وحلفاؤها إلى 109 صوتا لإسقاط حكومة إلياس الفخفاخ وفق ما يحدده الدستور التونسي والنظام الداخلي للبرلمان .