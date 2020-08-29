افتتح الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” صباح اليوم السبت عددا من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية .

وحرص خلال كلمته التي ألقاها على توجيه رسالة على الهواء إلى المواطنين المعترضين على إجراءات الدولة حيال المخالفات والمتعدين على الأراضي .

حيث أكد على أن جميع أجهزة الدولة سوف تتصدى لمثل هذه الممارسات .. فقال منفعلا : ” لو الأمر لزم هخلي الجيش المصري ينزل كل قرى مصر يا نوقف ونبقى دولة مظبوط يا اسيب مكاني وامشي من هنا وأي حد تاني يتولى البلد دي يضيعها يخربها زي ما احنا شايفين كده ” .

وتابع الرئيس السيسي : ” إذا كان الناس مش عاجبها الكلام ده تبقى تستفتي على إن إحنا نسيب المكان ونمشي .. أنا بتألم وبتعذب لما بشوف بلدي كل يوم بتتقطع حتت وأهلها بيدمروها إحنا أعدى أعاديها ” .