أجرى الرئيس اللبناني ” ميشال عون ” مقابلة مع صحيفة ” كوريري ديلا سيرا ” الإيطالية كشف من خلالها عن توقيت نزع السلاح من حزب الله .

حيث أكد ميشال عون أن نزع سلاح الحزب سيتم بعد وقف إسرائيل اعتداءاتها على لبنان فقال : ” عندما يتم حل النزاع يقدم حزب الله سلاحه هدية إلى الجيش اللبناني ” .

وأشار الرئيس اللبناني إلى أنه منذ 15 عاما إلى اليوم لم يحصل أي إشكال بين حزب الله والجيش أو المدنيين ما عدا حادث يوم السابع من شهر مايو لعام 2008 والذي كان بسبب محاولة ضرب الحزب داخليا عبر قطع شبكة اتصالاته الداخلية .

وبسؤاله عن علاقته بحزب الله أجاب : ” بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006 كان من واجبي أن أقف إلى جانب الحزب فأنا لبناني ولست إسرائيليا والحزب لبناني ” .

وتابع ميشال عون : ” قد نختلف معه في الأمور الداخلية ولكن عندما تنوي إسرائيل احتلال أجزاء من لبنان وتقتل حزب الله اللبناني على أرض لبنانية فعلى كل مواطن لبناني أن يقف إلى جانب الحزب ضد المعتدين ” .