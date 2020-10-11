أكد الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” خلال حضوره للندوة التثقيفية للقوات المسلحة ال 32 في ظل احتفالات نصر أكتوبر المجيد على إنه لا مجال للتصالح مع جماعة الإخوان المسلمين .

وذلك في خطوة منه لحسم الجدل الذي تم ترديده حول هذا الأمر في الآونة الأخيرة مشددا على إنه لا تصالح مع من يريدون هدم مصر ويؤذون شعبها .

فقال السيسي : ” أنا بقولكم أنكم دايما مستهدفين .. وبالمناسبة عاوزين ترتاحوا من اللى بيتعمل فيكم ده كل يوم اتصالحوا .. نعمل إيه يا دكتور مصطفى نتصالح .. أنا مقدرش اتصالح مع اللى عاوز يهد بلادى ويؤذى شعبي وولادى ” .

وتابع : ” لو اختلفت معايا اختلاف كده وكان على أد الاختلاف اهلا وسهلا لكن علشان تخش تقتل وتدمر وتضيع 100 مليون مصري اقدر أتصالح إزاى .. إذا كان شعب مصر هان عليك .. الأطفال وسيدات مصر والكبار هانوا عليك مستعد تشردهم وتوديهم يتقتلوا ويبقوا لاجئين ومخوفتش ومقولتش بلاش لأجل خاطر الناس في مصر ” .