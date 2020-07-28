وجه الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” رسالة إلى المصريين خلال إفتتاحه للمدينة الصناعية بالروبيكي اليوم الثلاثاء .

حيث طالب الرئيس السيسي من الشعب المصري بضرورة تكثيف حجم العمل لزيادة الطاقة الإنتاجية مؤكدا على أن العمل هو العمل هو السبيل الوحيد لبناء الأمم والشعوب للحفاظ عليها .

فقال : ” الأسد محدش بياكل أكلوا وخليكم أسود والأسد مش كلام .. وكل واحد فى موقعه يكون أسد صغير فـهنكون كلنا أسد كبير أوي ” .

وتابع : ” حقنا مش بس في الماية حقنا في الحياة محدش يقدر يجور علينا ولا على مصالحنا وأمننا القومي .. أي مصري عنده قلق تفضل تشتغل كلنا نشتغل ونبني البلد ونعمل رياضة يوميا وحق العمل يؤخذ غير منقوص ” .

وأشار عبد الفتاح السيسي إلى أن الأمم لا تهدم من الخارج بل تهدم من الداخل .

وأضاف : ” لو خايف متقعدش تتكلم وتهدد وتقول كلام ملوش لازمة وتقول نعمل كذا في الإعلام .. بحترم كل رأي وأحترم الرأي العام وتقول نعمل عمل عسكري .. إحنا بنتفاوض والتفاوض هيطول وبنقول لو فيه ضرر يبقى علينا كلنا ” .