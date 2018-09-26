أردوغان: 62 شخصًا في العالم يمتلكون نصف ثروات سكان الأرض

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن بلاده لن تصمت إزاء التعسف في إلغاء الاتفاقيات التجارية، واستخدام العقوبات الاقتصادية كسلاح.

جاء ذلك في خطاب ألقاه أردوغان أمام الجلسة الافتتاحية للدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك.

وقال أردوغان إن الأمم المتحدة حققت خلال الأعوام الـ73 الماضية نجاحات لا يُستهان بها، لكن ابتعادها مع مرور الزمن عن تلبية توقعات الإنسانية من السلام والرفاهية حقيقة أخرى.

وأشار إلى أن ممتلكات أغنى 62 شخص في العالم اليوم، تعادل ممتلكات نصف سكان الأرض، أي 3.6 مليار إنسان وهذا يدل على وجود مشكلة.

وأضاف أردوغان “دعونا نجعل من الأمم المتحدة الناطقة الرسمية باسم طموحات العدالة والإنسانية ومطبقتها على أرض الواقع”.

وطالب أردوغان بضرورة تقديم دعم أكبر لتركيا التي وقفت أمام تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى العالم وعلى رأسه أوروبا.

ولفت الرئيس التركي إلى أن بلاده أنفقت 32 مليار دولار من أجل السوريين على أراضيها، فيما بلغ حجم مساعدات المؤسسات الدولية للسوريين في بلاده 600 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي 1.7 مليار دولار فقط.

ونوه أردوغان إلى أن زعيم تنظيم “غولن” مقيم حاليًا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، ويعيش في مزرعة مقامة على قطعة أرض مساحتها 400 دونم.

وقال إن تنظيم “غولن” يجني سنويًا نحو 763 مليون دولار من ميزانية الحكومة الأمريكية، عبر المدارس الخاصة التابعة له في 27 ولاية أمريكية.

المصدر: arabic.cnn.com