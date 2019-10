أكراد سوريا يقومون برشق الحجارة على القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة موقعي ” فيس بوك ” و ” تويتر ” مقطع فيديو خلال انسحاب قوات أمريكية من سوريا فى طريقها إلى العراق عبر معبر سحيلة الواقع فى محافظة دهوك بشمال العراق .

حيث يظهر في الفيديو بعض المواطنين السوريين وهم يقومون برشق الآليات والمدرعات العسكرية الأمريكية بالحجارة وذلك بعد سحب الولايات المتحدة لقواتها العسكرية من عدة نقاط للمراقبة على الحدود السورية ونقل عتادها العسكري باتجاه العراق .

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن الجيش الأمريكي أدخل خلال ساعات الصباح الأولى قافلة مؤلفة من أكثر من 100 شاحنة فارغة ترافقها آليات عسكرية من شمال العراق إلى الأراضي السورية باتجاه مدينة القامشلي غربا يعتقد أنها بغرض استكمال عملية إخلاء قواعد القوات الأمريكية المنسحبة .

Stones and rotten fruit for the withdrawing US force. What a farce this has been. pic.twitter.com/PN82C6I18a

— Adam Harvey (@adharves) October 21, 2019