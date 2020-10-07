اختار أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أخاه الشيخ مشعل وليا للعهد، وذلك بعد مرور أسبوع على توليه الحكم خلفا لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وصرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح، الأربعاء أن “أسرة آل صباح قد باركت تزكية أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد، متمنين له التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الكويت”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وكان الشيخ مشعل الاحمد، 80 عاما، يتولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني الكويتي. وولد الشيخ مشعل عام 1940. وتلقى تعليمه في المدرسة المباركية وكلية “هندن” للشرطة في المملكة المتحدة البريطانية عام 1960، وفقا لموقع الحرس الوطني.

والتحق بوزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيساً للمباحث العامة آنذاك برتبة عقيد منذ عام 1967 وحتى عام 1980، وتحولت في عهده إلى إدارة “أمن الدولة”. وعُين في عام 2004 نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.