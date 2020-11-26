تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأمير قطر الشيخ ” تميم بن حمد آل ثاني ” خلال زيارته لأنقرة واستقبال الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” له والتي أثارت الجدل والتهكم بين المتابعين .

فظهر تميم بن حمد في الصورة وهو ينحني أمام العلم التركي مما جعل المتابعون يصفون هذه الحركة ب ” المذلة ” وأن أمير قطر يظهر بعض الخضوع والتبعية للرئيس التركي وهو أمر غير لائق بحق أمير دولة .

فجاءت تعليقات بعض المغردين على موقع تويتر مثل : ” أمير قطر ينحني ويواصل الرضوخ ليس بالأموال فقط بل بالكرامة أيضا .. لقطة تتحدث عن نفسها في مراسم استقبال الرئيس التركي ” و ” الجد داس علم تركيا برجله والحفيد ركع له .. لكم الله يا عرب ” .