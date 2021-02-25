هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها الأخير.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن”أمير قطر وجه برقيتي تهنئة للملك سلمان وولي عهده، هنأهما فيهما بنجاح العملية الجراحية للأمير محمد بن سلمان”.

كما وجه كل من الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير قطر، والشيخ خالد بن خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الداخلية، تهنئة مماثلة للملك سلمان وولي عهده.

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن في بيان له مساء يوم الأربعاء عن إجراء ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير ” محمد بن سلمان ” لعملية جراحية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض .

وجاء في نص البيان : ” أجرى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض ”.

وتابع : ” وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح .. هذا وقد غادر سموه حفظه الله المستشفى بعد أن منَّ الله جل جلاله عليه بالصحة والعافية ” .