أنباء عن اتخاذ سعد الحريري قراره بالاستقالة

ذكرت مصادر اعلامية لبنانية ان رئيس الوزراء سعد الحريري اتخذ قراره بالاستقالة من منصبه بعد حوالي اسبوعين على بدء الاحتجاجات الشعبية الواسعة.

وبحسب مراسلة “الجديد” من بيت الوسط فأنّ “المعطيات تشير إلى أن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اتخذ قراره بالاستقالة التزاما بمطالب الشارع ويتوقع أن يُتخذ هذا القرار اليوم”.

يذكر ان لبنان يشهد شللاً كاملاً بعد 13 يوماً من احتجاجات اتّسمت بقطع طرقات رئيسية وتسببت بإغلاق المصارف والمدارس والجامعات في ظل تحذير حاكم مصرف لبنان أن البلاد على شفى انهيار اقتصادي ما يتم اتخاذ خطوات جدية لحل هذه الأزمة.