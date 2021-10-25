اعتقلت قوات مسلحة في السودان فجر اليوم الاثنين عددا من المسؤولين والسياسيين بينهم وزير الصناعة إبراهيم الشيخ ووالي الخرطوم أيمن نمر، وقال تجمع المهنيين السودانيين إن هناك أنباء عن تحرك عسكري “للاستيلاء على السلطة”.

وقالت ابنة وزير الصناعة إبراهيم الشيخ للجزيرة إن قوة مشتركة اعتقلت والدها من منزله فجر اليوم.

كما قالت زوجة والي الخرطوم أيمن نمر للجزيرة إن قوة مسلحة اعتقلت الوالي من منزله.

فيما نقل تلفزيون الحدث نقلا عن مصادر لم يذكرها أن قوة عسكرية سودانية مجهولة تحاصر في هذه الأوقات منزل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، فيما ألقت قوة عسكرية أخرى القبض على أربعة وزراء بالحكومة وعضو مدني في مجلس السيادة.

وقالت مصادر من أسرة المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني لرويترز إن قوة عسكرية اقتحمت منزل المستشار وألقت القبض عليه.