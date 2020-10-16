أكد وزير الخارجية ، فيصل بن فرحان ، أمس الخميس، ضرورة تركيز جهود السلام في الشرق الأوسط على إعادة إسرائيل والفلسطينيين إلى المفاوضات ، بحسب “رويترز”.

وأضاف وزير الخارجية السعودي في كلمة له خلال مؤتمر افتراضي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: “في النهاية، الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحقق سلاما دائما واستقرارا دائما هو اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

يأتي كلام الوزير السعودي بعد أن حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء المملكة العربية السعودية على “تطبيع” العلاقات مع إسرائيل أسوة بجارتيها البحرين والإمارات العربية المتحدة.

وأثناء استقباله لنظيره السعودي فيصل بن فرحان قال بومبيو إن اتفاقي التطبيع “يساهمان بشكل كبير في أهدافنا المشتركة لتحقيق السلم والأمن الإقليميين”.