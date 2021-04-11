زار العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، والأمير حمزة بن الحسين، وعدد من الأمراء أضرحة ملكية، اليوم الأحد، بمناسبة مئوية الدولة الأردنية.

ورافق الملك عبد الله، الأمير حسن والأمير فيصل والأمير حمزة والأمير علي والأمير هاشم والأمير راشد.

يعدّ هذا الظهور الأول للأمير حمزة بعد انتهاء الإجراءات التي قامت بها قوى الأمن الأردنية، والتي “طُلب خلالها من الأمير التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره، في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون”.

يأتي هذا بعد أيام من الرسالة التي وجهها العاهل الأردني لشعبه، لطمأنته بأن “الفتنة وئدت، وأن البلاد آمنة ومستقرة”.